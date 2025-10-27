Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in Taiwan hos 3M spænder fra NT$490K til NT$668K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for 3M's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aktietype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 0% optjenes i 1st-ÅR (0.00% årligt)

  • 0% optjenes i 2nd-ÅR (0.00% årligt)

  • 100% optjenes i 3rd-ÅR (100.00% årligt)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos 3M in Taiwan ligger på en årlig samlet kompensation på NT$668,339. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 3M for Dataanalytiker rollen in Taiwan er NT$489,731.

