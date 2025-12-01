Virksomhedsoversigt
3D Systems
3D Systems Projektmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Projektmanager samlede kompensation in Belgium hos 3D Systems spænder fra €64.2K til €93.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for 3D Systems's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$84.6K - $96.4K
Belgium
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$73.7K$84.6K$96.4K$107K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos 3D Systems?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Projektmanager hos 3D Systems in Belgium ligger på en årlig samlet kompensation på €93,513. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 3D Systems for Projektmanager rollen in Belgium er €64,191.

