2degrees Lønninger

2degrees's løn spænder fra $42,587 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $100,500 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 2degrees . Sidst opdateret: 9/7/2025