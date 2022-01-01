23andMe Lønninger

Virksomhedsoversigt
23andMe's løn spænder fra $48,634 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $305,520 for en Marketing i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 23andMe. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Software Ingeniør
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Programleder
Median $170K
Data Scientist
Median $160K

Forretningsanalytiker
$181K
Dataanalytiker
$147K
Finansanalytiker
$175K
Marketing
$306K
Produktdesigner
$48.6K
Rekrutterer
$242K
Cybersikkerhedsanalytiker
$204K
Software Engineering Leder
$269K
UX Researcher
$173K
OSS

The highest paying role reported at 23andMe is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $305,520. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 23andMe is $177,761.

