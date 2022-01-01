23andMe Lønninger

23andMe's løn spænder fra $48,634 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $305,520 for en Marketing i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 23andMe . Sidst opdateret: 9/7/2025