1QBit Lønninger

1QBits løninterval spænder fra $64,264 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $149,250 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 1QBit . Sidst opdateret: 8/10/2025