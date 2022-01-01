Virksomhedskatalog
1Password
1Password Lønninger

1Passwords løninterval spænder fra $32,474 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $218,900 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 1Password. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Produktdesigner
Median $115K
Kundeservice
Median $32.5K

Produktchef
Median $118K
Salg
Median $139K
Forretningsanalytiker
$80.2K
Kundesucces
$137K
Data Science Leder
$196K
Datascientist
$137K
Marketing
$81.8K
Partnermanager
$92.6K
Produktdesign Manager
$188K
Salgsingeniør
$123K
Software Engineering Leder
$219K
Teknisk forfatter
$117K
UX-forsker
$55K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos 1Password er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Andre ressourcer