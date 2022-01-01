11:FS Lønninger

11:FSs løninterval spænder fra $79,395 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $99,494 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 11:FS . Sidst opdateret: 8/10/2025