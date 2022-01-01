Virksomhedskatalog
10x Genomics Lønninger

10x Genomicss løninterval spænder fra $92,859 i total kompensation årligt for en Driftsleder i den nedre ende til $477,375 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 10x Genomics. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $332K

Quality Assurance (QA) softwareingeniør

Maskiningeniør
Median $230K
Biomedicinsk ingeniør
$120K

Datascientist
$347K
Driftsleder
$92.9K
IT-specialist
$203K
Juridisk
$375K
Marketing-drift
$285K
Optisk ingeniør
$219K
Produktdesigner
$159K
Produktchef
$353K
Rekrutteringskonsulent
$214K
Software Engineering Leder
$477K
Ofte stillede spørgsmål

