10x Genomics Lønninger

10x Genomicss løninterval spænder fra $92,859 i total kompensation årligt for en Driftsleder i den nedre ende til $477,375 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 10x Genomics . Sidst opdateret: 8/19/2025