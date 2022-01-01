10x Banking Lønninger

Virksomhedsoversigt
10x Banking
10x Banking's løn spænder fra $112,746 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $317,800 for en IT-teknolog i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 10x Banking. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $113K

Backend Softwareingeniør

IT-teknolog
$318K
Produktleder
$162K

Software Engineering Leder
$123K
Løsningsarkitekt
$198K
OSS

