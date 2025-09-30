Virksomhedsoversigt
100ms
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

  • Greater Bengaluru

100ms Software Ingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater Bengaluru hos 100ms udgør i alt ₹44.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for 100ms's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
100ms
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹44.3K
Niveau
E4
Grundløn
₹36.7K
Stock (/yr)
₹2.4K
Bonus
₹5.2K
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos 100ms?

₹160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹30K+ (nogle gange ₹300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Software Ingeniør chez 100ms in Greater Bengaluru s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹5,312,813. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 100ms pour le poste Software Ingeniør in Greater Bengaluru est de ₹3,201,064.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for 100ms

Relaterede virksomheder

  • Snap
  • Square
  • Apple
  • Spotify
  • Coinbase
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer