1-800-FLOWERS.COM Lønninger

1-800-FLOWERS.COM's løn spænder fra $21,142 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $70,350 for en Marketing Operations i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 1-800-FLOWERS.COM. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Marketing
$61.3K
Marketing Operations
$70.4K
Software Ingeniør
$21.1K

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos 1-800-FLOWERS.COM er Marketing Operations at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $70,350. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 1-800-FLOWERS.COM er $61,305.

Andre ressourcer