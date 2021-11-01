Virksomhedskatalog
Starry
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Starry Lønninger

Starrys løninterval spænder fra $104,475 i total kompensation årligt for en Maskiningeniør i den nedre ende til $182,408 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Starry. Sidst opdateret: 8/7/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $114K
Hardwareingeniør
$117K
Maskiningeniør
$104K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktchef
$155K
Projektleder
$124K
Software Engineering Leder
$182K
Teknisk programleder
$119K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Starry er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $182,408. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Starry er $119,400.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Starry

Relaterede virksomheder

  • Cox Communications
  • Metronet
  • Consumer Cellular
  • Boingo Wireless
  • Huawei
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer