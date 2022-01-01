Virksomhedskatalog
Staples
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Staples Lønninger

Stapless løninterval spænder fra $26,722 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $283,575 for en Finansanalytiker i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Staples. Sidst opdateret: 8/7/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $135K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Datascientist
Median $98.5K
Salg
Median $26.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
Produktchef
Median $138K
Produktdesigner
Median $66.4K

UX-designer

Forretningsanalytiker
$119K
Dataanalytiker
$69.7K
Finansanalytiker
$284K
Marketing
$49.8K
Projektleder
$96.5K
Cybersikkerhedsanalytiker
$40.2K
Software Engineering Leder
$175K
Løsningsarkitekt
$145K
Teknisk programleder
$101K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Staples er Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $283,575. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Staples er $99,500.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Staples

Relaterede virksomheder

  • Digital River
  • Foursquare
  • Mozilla
  • Collective Health
  • Athenahealth
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer