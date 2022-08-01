Virksomhedskatalog
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Lønninger

Saks Fifth Avenues løninterval spænder fra $72,471 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $280,500 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Saks Fifth Avenue. Sidst opdateret: 8/8/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $200K
Revisor
$95.5K
Dataanalytiker
$79.6K

Datascientist
$156K
Grafisk designer
$90.5K
IT-specialist
$72.5K
Marketing
$114K
Marketing-drift
$151K
Produktchef
$144K
Rekrutteringskonsulent
$91.8K
Software Engineering Leder
$281K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Saks Fifth Avenue er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $280,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Saks Fifth Avenue er $114,425.

