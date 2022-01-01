Virksomhedskatalog
SAIC Lønninger

SAICs løninterval spænder fra $40,768 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker i den nedre ende til $651,379 for en Produktdesigner i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SAIC. Sidst opdateret: 8/7/2025

$160K

Softwareingeniør
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Netværksingeniør

Systemingeniør

DevOps-ingeniør

IT-specialist
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Løsningsarkitekt
Median $220K

Cloud-arkitekt

Datascientist
Median $125K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $177K
Administrativ assistent
$131K
Rumfartsingeniør
$84.6K
Forretningsdrift
$142K
Forretningsanalytiker
$75.3K
Dataanalytiker
$40.8K
Elektroteknisk ingeniør
$230K
Hardwareingeniør
$161K
HR
$147K
Managementkonsulent
$121K
Maskiningeniør
$104K
Produktdesigner
$651K
Produktchef
$191K
Programleder
$166K
Projektleder
$169K
Salg
$124K
Salgsingeniør
$136K
Teknisk programleder
$177K
Ofte stillede spørgsmål

