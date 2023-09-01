Virksomhedskatalog
Raisin
Raisin Lønninger

Raisins løninterval spænder fra $60,022 i total kompensation årligt for en Cybersikkerhedsanalytiker i den nedre ende til $109,209 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Raisin. Sidst opdateret: 8/8/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $92.3K
Produktchef
Median $77.1K
Cybersikkerhedsanalytiker
$60K

Software Engineering Leder
$109K
Ofte stillede spørgsmål

