Metropolis Technologies Lønninger

Metropolis Technologiess løninterval spænder fra $74,625 i total kompensation årligt for en Finansanalytiker i den nedre ende til $295,000 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Metropolis Technologies . Sidst opdateret: 8/7/2025