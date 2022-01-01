Virksomhedskatalog
Kroger Lønninger

Krogers løninterval spænder fra $33,446 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $211,050 for en Marketing-drift i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Kroger. Sidst opdateret: 8/7/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Dataingeniør

Produktchef
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Produktdesigner
Median $135K

UX-designer

IT-specialist
Median $99.5K
Datascientist
Median $118K
Projektleder
Median $170K
Software Engineering Leder
Median $186K
Revisor
$80.6K

Teknisk revisor

Administrativ assistent
$50.7K
Forretningsdriftsleder
$126K
Forretningsanalytiker
$33.4K
Kundeservice
$78.6K
Kundesucces
$75.4K
Dataanalytiker
$60.3K
Finansanalytiker
$95.5K
Managementkonsulent
$191K
Marketing
$94.3K
Marketing-drift
$211K
Programleder
$169K
Rekrutteringskonsulent
$74.9K
Salg
$86.7K
Cybersikkerhedsanalytiker
$69.7K
UX-forsker
$191K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Kroger er Marketing-drift at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $211,050. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Kroger er $112,381.

Andre ressourcer