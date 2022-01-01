Virksomhedskatalog
Eightfold
Eightfold Lønninger

Eightfolds løninterval spænder fra $46,072 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $521,380 for en HR i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Eightfold. Sidst opdateret: 8/8/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Fuld stakk softwareingeniør

Quality Assurance (QA) softwareingeniør

Produktchef
Median $51.1K
HR
$521K

Produktdesigner
$173K
Projektleder
$204K
Rekrutteringskonsulent
$81.5K
Salg
$119K
Salgsingeniør
$173K
Software Engineering Leder
$390K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Eightfold er Options underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Eightfold er HR at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $521,380. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Eightfold er $146,130.

