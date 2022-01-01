Virksomhedskatalog
Credit Karma
Credit Karma Lønninger

Credit Karmas løninterval spænder fra $99,500 i total kompensation årligt for en Forretningsdrift i den nedre ende til $727,714 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Credit Karma. Sidst opdateret: 8/8/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Dataingeniør

Produktchef
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Software Engineering Leder
Median $489K

Marketing
Median $273K
Datascientist
Median $280K
Produktdesigner
Median $447K
Forretningsanalytiker
Median $200K
Teknisk programleder
Median $285K
Forretningsudvikling
Median $224K
Forretningsdrift
$99.5K
Data Science Leder
$334K
Produktdesign Manager
$561K
Programleder
$154K
Rekrutteringskonsulent
$117K
Salg
$408K
Cybersikkerhedsanalytiker
$219K
Løsningsarkitekt
$362K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Credit Karma er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Credit Karma er Produktchef at the Director level med en årlig samlet kompensation på $727,714. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Credit Karma er $321,045.

