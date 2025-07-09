Colt Technology Services Lønninger

Colt Technology Servicess løninterval spænder fra $41,423 i total kompensation årligt for en Managementkonsulent i den nedre ende til $134,907 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Colt Technology Services . Sidst opdateret: 8/8/2025