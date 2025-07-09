Virksomhedskatalog
Colt Technology Services
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Colt Technology Services Lønninger

Colt Technology Servicess løninterval spænder fra $41,423 i total kompensation årligt for en Managementkonsulent i den nedre ende til $134,907 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Colt Technology Services. Sidst opdateret: 8/8/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Forretningsanalytiker
$56.1K
Managementkonsulent
$41.4K
Projektleder
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Colt Technology Services to Projektleder at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $134,907. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Colt Technology Services wynosi $56,068.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Colt Technology Services

Relaterede virksomheder

  • Intuit
  • Snap
  • Apple
  • Tesla
  • Microsoft
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer