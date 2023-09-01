Coda Payments Lønninger

Coda Paymentss løninterval spænder fra $32,973 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $59,974 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Coda Payments . Sidst opdateret: 8/8/2025