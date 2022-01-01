Virksomhedskatalog
ChargePoint
ChargePoint Lønninger

ChargePoints løninterval spænder fra $55,088 i total kompensation årligt for en Data Science Leder i den nedre ende til $266,325 for en Teknisk programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ChargePoint. Sidst opdateret: 8/8/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $190K
Produktchef
Median $130K
Hardwareingeniør
Median $160K

Data Science Leder
$55.1K
Datascientist
$59K
Elektroteknisk ingeniør
$209K
Finansanalytiker
$224K
HR
$113K
IT-specialist
$104K
Maskiningeniør
$158K
Programleder
$234K
Salg
$206K
Software Engineering Leder
$244K
Teknisk programleder
$266K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ChargePoint er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at ChargePoint is Teknisk programleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $266,325. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ChargePoint is $175,000.

Andre ressourcer