Belden Lønninger

Beldens løninterval spænder fra $35,474 i total kompensation årligt for en Finansanalytiker i den nedre ende til $236,175 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Belden. Sidst opdateret: 8/7/2025

$160K

Revisor
$148K
Finansanalytiker
$35.5K
IT-specialist
$79.6K

Softwareingeniør
$137K
Løsningsarkitekt
$236K
Ofte stillede spørgsmål

Den høyest betalende rollen rapportert hos Belden er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $236,175. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Belden er $137,310.

