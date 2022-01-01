Applied Intuition Lønninger

Applied Intuitions løninterval spænder fra $100,500 i total kompensation årligt for en UX-forsker i den nedre ende til $483,570 for en Produktdesigner i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Applied Intuition . Sidst opdateret: 8/7/2025