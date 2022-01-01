Virksomhedskatalog
Applied Intuition
Applied Intuition Lønninger

Applied Intuitions løninterval spænder fra $100,500 i total kompensation årligt for en UX-forsker i den nedre ende til $483,570 for en Produktdesigner i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Applied Intuition. Sidst opdateret: 8/7/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Fuld stakk softwareingeniør

Rekrutteringskonsulent
Median $140K
Forretningsudvikling
$218K

HR
$422K
Maskiningeniør
$136K
Produktdesigner
$484K
Cybersikkerhedsanalytiker
$143K
Software Engineering Leder
$201K
Teknisk programleder
$201K
UX-forsker
$101K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Applied Intuition er Options underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Applied Intuition er Options underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Applied Intuition er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $483,570. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Applied Intuition er $200,940.

