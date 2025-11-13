Všechny pozice
Datový analytik

Aarhus, Denmark

Datový analytik Icon

Datový analytik Plat v Aarhus, Denmark

DKK 621,585

Medián celkové odměny

Všechny úrovně

💪 PřispějteVáš plat

Zobrazit pracovní místa

Nedávno přidané platy

PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
💰 Přidat vaše odměňování🎯 Všechny Datový analytik platy

Příspěvky komunity

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

72 10
72 10

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

64 26
64 26
💬 Zapojte se do diskuze!

Získejte odbornou pomoc

Individuální vyjednávání platu

Individuální vyjednávání platu

Získejte férový plat, nenechte se obelstít. Pomohli jsme lidem jako jste vy získat navýšení o 30 tisíc+ (někdy i 300 tisíc+) dolarů.

Naplánovat schůzkuNaplánovat schůzku
Revize životopisu

Revize životopisu

Přestaňte se ucházet o práci. Dosáhněte toho, aby vás recruitéři hledali sami.

Rezervovat reviziRezervovat revizi

Často kladené otázky

  1. Jaký je plat Datový analytik v Aarhus, Denmark?

    Průměrná celková kompenzace pro pozici Datový analytik v Aarhus, Denmark je DKK 621,585.

  2. Jaký je minimální plat Datový analytik v Aarhus, Denmark?

    Ačkoli pro pozici Datový analytik v Aarhus, Denmark neexistuje minimální plat, průměrná celková kompenzace je DKK 621,585.

  3. Která společnost platí nejvíce za Datový analytik v Aarhus, Denmark?

    Nejvíce platící společnost pro pozici Datový analytik v Aarhus, Denmark je Grab s průměrnou celkovou kompenzací DKK 860,674.

  4. Mám jinou otázku

Líbí se vám naše mise? Připojte se k tisícům profesionálů, kteří podporují transparentnost platů!
💪 Přispějte svým platem

Byla tato stránka užitečná?