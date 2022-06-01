Seznam společností
Zymergen
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Zymergen Platy

Platy ve společnosti Zymergen se pohybují od $154,225 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $225,400 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zymergen. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Datový vědec
$225K
Produktový manažer
$154K
Softwarový inženýr
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zymergen on Datový vědec at the Common Range Average level aastase kogutasuga $225,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zymergen keskmine aastane kogutasu on $190,045.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Zymergen

Související společnosti

  • Verily
  • Guardant Health
  • Twist Bioscience
  • Microsoft
  • Oracle
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje