Seznam společností
Zurich Insurance
Zurich Insurance Platy

Platy ve společnosti Zurich Insurance se pohybují od $27,980 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $281,400 pro pozici Investiční bankéř na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zurich Insurance. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Datový vědec
Median $121K
Softwarový inženýr
Median $111K
Aktuar
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Architekt řešení
Median $61.7K
Administrativní asistent
$28K
Obchodní analytik
$53.7K
Manažer datové vědy
$224K
Finanční analytik
$44.9K
Lidské zdroje
$48.7K
IT specialista
$43.7K
Investiční bankéř
$281K
Manažerský konzultant
$202K
Produktový designér
$62.3K
Produktový manažer
$170K
Programový manažer
$161K
Projektový manažer
$130K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$66.8K
Manažer softwarového inženýrství
$218K
Upisovatel
$78.7K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Zurich Insurance is Investiční bankéř at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $281,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zurich Insurance is $110,725.

