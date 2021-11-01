Seznam společností
Zoomcar
Zoomcar Platy

Platy ve společnosti Zoomcar se pohybují od $15,888 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $117,734 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zoomcar. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Produktový manažer
Median $118K
Softwarový inženýr
Median $30.5K
Obchodní analytik
$15.9K

Datový vědec
$105K
Grafický designér
$23.9K
Programový manažer
$17.1K
Projektový manažer
$23.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zoomcar je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $117,734. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zoomcar je $23,926.

