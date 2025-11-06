Seznam společností
Zoom
  • Platy
  • Technický programový manažer

  • Všechny platy Technický programový manažer

  • Greater Bengaluru

Zoom Technický programový manažer Platy v Greater Bengaluru

Kompenzace Technický programový manažer in Greater Bengaluru ve společnosti Zoom činí ₹5.55M year pro ZP4. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Zoom. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.55M
₹2.67M
₹2.67M
₹206K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Zoom podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Zoom in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹5,553,306. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zoom pro pozici Technický programový manažer in Greater Bengaluru je ₹5,548,299.

