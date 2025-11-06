Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Zoom se pohybuje od $155K year pro ZP1 do $393K year pro ZP5. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $250K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Zoom. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ZP1
$155K
$122K
$27.4K
$6.2K
ZP2
$188K
$149K
$33.2K
$5.9K
ZP3
$264K
$190K
$64.7K
$9.1K
ZP4
$343K
$217K
$111K
$15.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Zoom podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
