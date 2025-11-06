Kompenzace Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Zoom se pohybuje od $145K year pro ZP1 do $230K year pro ZP3. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $202K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Zoom. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ZP1
$145K
$114K
$26.5K
$4.1K
ZP2
$188K
$141K
$41.6K
$5K
ZP3
$230K
$167K
$54.8K
$8.1K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Zoom podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
