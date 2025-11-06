Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Zoom se pohybuje od ₹3.57M year pro ZP1 do ₹5.78M year pro ZP3. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹5.42M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Zoom. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ZP1
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.33M
₹2.81M
₹1.25M
₹268K
ZP3
₹5.78M
₹3.79M
₹1.7M
₹285K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Zoom podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
