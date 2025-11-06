Seznam společností
Zoom
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

  • New York City Area

Zoom Produktový manažer Platy v New York City Area

Kompenzace Produktový manažer in New York City Area ve společnosti Zoom činí $247K year pro ZP3. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $248K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ZP1
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$247K
$178K
$60K
$9K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Zoom podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Zoom in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $416,488. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zoom pro pozici Produktový manažer in New York City Area je $255,000.

