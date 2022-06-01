Seznam společností
Zoetis
Zoetis Platy

Platy ve společnosti Zoetis se pohybují od $92,460 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $223,934 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zoetis. Naposledy aktualizováno: 11/15/2025

Datový analytik
Median $162K
Softwarový inženýr
Median $141K
Obchodní analytik
$92.5K

Manažer datové vědy
$136K
Marketingové operace
$198K
Produktový designér
$121K
Produktový manažer
$104K
Projektový manažer
$121K
Prodej
$101K
Manažer softwarového inženýrství
$224K
Technický programový manažer
$141K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zoetis je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $223,934. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zoetis je $135,675.

