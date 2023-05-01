Seznam společností
ZOE
ZOE Platy

Platy ve společnosti ZOE se pohybují od $30,720 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $166,414 pro pozici Lidské zdroje na horním konci.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwarový inženýr
Median $107K
Zákaznický servis
$30.7K
Lidské zdroje
$166K

Manažer softwarového inženýrství
$139K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ZOE je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $166,414. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ZOE je $122,742.

