Zivver
Zivver Platy

Platy ve společnosti Zivver se pohybují od $38,591 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $158,620 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zivver. Naposledy aktualizováno: 11/15/2025

Softwarový inženýr
Median $81.1K
Zákaznický servis
$38.6K
Produktový manažer
$159K

Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zivver je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $158,620. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zivver je $81,107.

Další zdroje