Seznam společností
ZipRecruiter
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

ZipRecruiter Platy

Platy ve společnosti ZipRecruiter se pohybují od $79,600 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $422,417 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ZipRecruiter. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový analytik
Median $170K
Produktový manažer
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Produktový designér
Median $142K

UX designer

Manažer softwarového inženýrství
Median $294K
Účetní
$91.3K
Obchodní analytik
$266K
Manažer datové vědy
$293K
Lidské zdroje
$79.6K
Marketing
$259K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ZipRecruiter podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ZipRecruiter je Softwarový inženýr at the Staff Software Engineer level s roční celkovou odměnou $422,417. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ZipRecruiter je $243,072.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ZipRecruiter

Související společnosti

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje