Zipline
Zipline Platy

Platy ve společnosti Zipline se pohybují od $136,591 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $243,800 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zipline. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Softwarový inženýr
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Produktový manažer
Median $157K
Obchodní analytik
$206K

Hardwarový inženýr
$244K
Právní oddělení
$239K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zipline je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $243,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zipline je $199,702.

