Seznam společností
Zipcar
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Zipcar Platy

Platy ve společnosti Zipcar se pohybují od $27,975 celkové roční kompenzace pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti na dolním konci až po $253,980 pro pozici Náčelník štábu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zipcar. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $41.9K
Produktový manažer
Median $175K
Obchodní operace
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Náčelník štábu
$254K
Datový analytik
$143K
Datový analytik
$131K
Produktový designér
$185K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$28K
Manažer softwarového inženýrství
$235K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zipcar je Náčelník štábu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $253,980. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zipcar je $142,800.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Zipcar

Související společnosti

  • Splice
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje