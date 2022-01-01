Seznam společností
Zip Co
Zip Co Platy

Platy ve společnosti Zip Co se pohybují od $23,460 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $247,755 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zip Co. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwarový inženýr
Median $90.3K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $79.1K
Obchodní analytik
$150K

Datový analytik
$43.2K
Datový analytik
$248K
Finanční analytik
$23.5K
Produktový designér
$164K
Personalista
$194K
Manažer softwarového inženýrství
$133K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zip Co je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $247,755. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zip Co je $132,760.

