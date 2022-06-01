Seznam společností
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Platy

Platy ve společnosti Zions Bancorporation se pohybují od $35,323 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $236,175 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zions Bancorporation. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Softwarový inženýr
Median $100K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový analytik
Median $118K
Informační technolog (IT)
Median $108K

Obchodní analytik
Median $80K
Obchodní operace
$68.3K
Manažer obchodních operací
$80.4K
Zákaznický servis
$35.3K
Investiční bankéř
$70.4K
Produktový manažer
$236K
Programový manažer
$156K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zions Bancorporation je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $236,175. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zions Bancorporation je $90,200.

