Zinnov
Platy ve společnosti Zinnov se pohybují od $1,601 celkové roční kompenzace pro pozici Rizikový kapitalista na dolním konci až po $291,450 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zinnov. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Manažerský konzultant
Median $12K
Softwarový inženýr
$66.7K
Architekt řešení
$291K

Technický programový manažer
$20.7K
Rizikový kapitalista
$1.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zinnov je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $291,450. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zinnov je $20,681.

