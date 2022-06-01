Seznam společností
Zeta Global
Zeta Global Platy

Platy ve společnosti Zeta Global se pohybují od $6,636 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $392,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $62.6K
Datový analytik
$136K
Datový vědec
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Marketingové operace
$6.6K
Produktový designér
$115K
Manažer softwarového inženýrství
$392K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zeta Global je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $392,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zeta Global je $88,740.

