ZestMoney Platy

Platy ve společnosti ZestMoney se pohybují od $25,280 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $114,270 pro pozici Venture kapitalista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ZestMoney. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Softwarový inženýr
Median $25.3K
Produktový manažer
$44.8K
Venture kapitalista
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ZestMoney je Venture kapitalista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $114,270. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ZestMoney je $44,770.

