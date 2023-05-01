Seznam společností
ZenBusiness
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

ZenBusiness Platy

Platy ve společnosti ZenBusiness se pohybují od $105,470 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $175,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ZenBusiness. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $175K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový analytik
$131K
Marketing
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktový manažer
$154K
Programový manažer
$159K
Projektový manažer
$150K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ZenBusiness je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $175,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ZenBusiness je $152,236.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ZenBusiness

Související společnosti

  • Flipkart
  • Intuit
  • Square
  • DoorDash
  • Amazon
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje