Z Holdings Platy

Platy ve společnosti Z Holdings se pohybují od $43,619 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $74,625 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Z Holdings. Naposledy aktualizováno: 11/27/2025

Produktový designér
$43.6K
Softwarový inženýr
$74.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Z Holdings je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $74,625. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Z Holdings je $59,122.

