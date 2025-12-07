Seznam společností
YouSet
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

YouSet Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti YouSet se pohybuje od CA$91K do CA$129K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti YouSet. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$74.9K - $85.2K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$66.1K$74.9K$85.2K$94K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Softwarový inženýr příspěvků v YouSet k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u YouSet?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti YouSet in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$129,309. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti YouSet pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$90,955.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro YouSet

Související společnosti

  • Tesla
  • Amazon
  • PayPal
  • Intuit
  • Netflix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/youset/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.