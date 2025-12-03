Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Yext se pohybuje od $148K year pro T2 do $263K year pro T5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $152K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yext. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Yext podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
