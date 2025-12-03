Seznam společností
Yext
Yext Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Yext se pohybuje od $148K year pro T2 do $263K year pro T5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $152K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yext. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T2
(Začátečnická úroveň)
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Yext podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Yext in United States představuje roční celkovou odměnu $263,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yext pro pozici Softwarový inženýr in United States je $150,000.

Další zdroje

