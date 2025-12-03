Seznam společností
Yext
Průměrná celková kompenzace Marketing in United States ve společnosti Yext se pohybuje od $145K do $202K year.

$156K - $182K
United States
$145K$156K$182K$202K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Yext podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Yext in United States představuje roční celkovou odměnu $202,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yext pro pozici Marketing in United States je $144,500.

